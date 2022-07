As Dusk Falls è un flop su Steam: pochissimi utenti attivi al lancio

Nonostante si tratti di un prodotto di buona qualità (come riportato anche nella nostra recensione di As Dusk Falls), il thriller psicologico di INTERIOR/NIGHT non sembra aver riscosso particolare interesse da parte dei giocatori, quantomeno su Steam dove ha registrato numeri decisamente bassi già dal giorno di lancio, il 19 luglio.

Stando ai dati riportati dal database di Steam, infatti, As Dusk Falls non è riuscito nemmeno a raggiungere i 160 utenti attivi contemporaneamente. Per la precisione, il tetto massimo di giocatori alle prese con l'avventura narrativa è stato di 152 al debutto, mentre nel momento in cui scriviamo sono soltanto 87 le persone alle prese con l'opera. Sebbene si tratti di una produzione indie, simili numeri lasciano un attimo sorpresi, considerando tra l'altro che si tratta di un titolo pubblicato direttamente da Xbox Game Studios e che a svilupparlo è un team composto da ex membri di Quantic Dream.

C'è da dire che As Dusk Falls su PC è uscito contemporaneamente all'attesa avventura felina di Annapurna Interactive, con Stray che ha superato i 50000 utenti attivi su Steam a pochissime ore dal lancio. Si tratta di una supposizione, ma non è da escludere a questo punto che l'uscita di Stray possa aver in qualche modo influito sui risultati del gioco firmato INTERIOR/NIGHT raggiunti per adesso sulla piattaforma di Valve.

I prossimi giorni ci diranno se As Dusk Falls andrà incontro ad una risalita. Ricordiamo intanto che l'opera narrativa è disponibile anche su piattaforme Xbox, dove è disponibile sin dal day one anche nel catalogo di Xbox Game Pass.