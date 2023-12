As Dusk Falls non è più un'esclusiva Microsoft! Il gioco arriverà a marzo su PlayStation

Tra attese, speculazioni, conferme su quali sono tutti i giochi e gli annunci già confermati ai The Game Awards 2023 e una notte piena di annunci videoludici, l'evento presieduto da Geoff Keighley è qui. Non c'è che dire: i TGA di quest'anno hanno davvero tanto da annunciare alla platea, con una pletora di titoli che attende di essere scoperta.

Il palco dei The Game Awards ha accolto anche As Dusk Falls, il progetto videoludico targato Interior/Night e pubblicato dagli Xbox Game Studios su PC e console di casa Microsoft nella seconda metà del 2022. Con un annuncio a sorpresa, la kermesse videoludica più attesa per la fine dell'anno ha rivelato alcune informazioni molto importanti per il futuro del progetto: As Dusk Falls arriverà su PlayStation!

L'avventura grafica molto apprezzata dall'utenza dell'ecosistema Microsoft potrà essere portata avanti da tutti i videogiocatori PlayStation a partire dai prossimi mesi: As Dusk Falls uscirà su PlayStation il 7 marzo 2024 ed è preordinabile già da ora sullo store digitale di Sony. Siete interessati all'esperienza messa a punto dai ragazzi di Interior/Night e rilasciata dagli Xbox Game Studios nel 2022? Fatecelo sapere qui sotto con un commento attraverso l'apposita sezione. Da oggi, l'avventura grafica in questione non è più un'esclusiva Microsoft. Il mondo Sony ha molto da offrire, come visto nel caso dell'esclusiva PC e PS5 Rise of the Ronin mostratasi nel nuovo trailer, ma non solo.