As Dusk Falls: svelata la graphic novel degli studi Interior Night per PC e Xbox Series X

In occasione dell'evento Xbox del 23 luglio che ha offerto le prime scene di gameplay della campagna di Halo Infinite, Microsoft ha presentato ufficialmente As Dusk Falls sviluppata, un'avventura grafica sviluppata per PC e Xbox Series X dalla software house Interior Night interna agli Xbox Game Studios.

Il progetto sarà guidato da Caroline Marchal, l'ex Lead Game Designer di Quantic Dream, la casa di sviluppo di David Cage che ha dato forma (tra gli altri) alle avventure di Detroit Become Human e Beyond Due Anime.

As Dusk Falls è una storia multi-generazionale ambientata nel sud-ovest degli Stati Uniti e narra le vicende vissute da una famiglia che, con resilienza e sacrificio, dovrà superare gli errori commessi dai propri genitori imbarcandosi in un'avventura ricca di colpi di scena.

Il canovaccio narrativo steso da Interior Night verterà quindi attorno alle azioni compiute dai membri di due famiglie: nel corso della storia vedremo intrecciarsi gli eventi di queste due famiglie e assisteremo alla crescita e ai cambiamenti che avverranno nei decenni, un concept quantomai interessante per i risvolti ludici e contenutistici a cui potremmo assistere progredendo nella trama.

La data di lancio di As Dusk Falls non è stata ancora annunciata: in compenso, sappiamo però che il titolo vedrà la luce su PC e in esclusiva console su Xbox Series X, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass come tutti i futuri videogiochi firmati dalle sussidiarie degli Xbox Game Studios.