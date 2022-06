AS Monaco Esports campioni di eFootball Championship Pro 2022, 4° posto per AS Roma

L’eFootball Championship Pro 2022 confermato il 27 maggio scorso si è concluso ufficialmente il 26 giugno con i match per il terzo-quarto posto e la finale. Vediamo assieme tutti i risultati nel dettaglio, scoprendo come se l’è cavata la Roma sul campo digitale firmato KONAMI.

Come potete capire dalla copertina della notizia, ad aggiudicarsi il trofeo è stato il team di AS Monaco Esports che, nella giornata di domenica, ha battuto il Bayern Munich in due match per 1-0 e 5-4 grazie a una prestazione incredibile da parte di Nekza, Usmakabyle (campione eFootball nel 2020 e runner-up nel 2021) e GuiFera, campione del 2017. Nekza si è anche aggiudicato il titolo di MVP dell’intera competizione, oltre che di capocannoniere.

La finale per il terzo-quarto posto ha visto come protagonisti la compagine del Belpaese e il Celtic, entrambi arrivati primi nel loro girone. Le ultime due partite si sono concluse 3-2 e 3-1 a favore dei bianco-verdi: nella prima partita Stiffler ha aperto le danze con un gol al secondo minuto, per poi subire il recupero con addirittura una tripletta firmata Kilzyou; il secondo gol di Stiffler è servito a ben poco. Nel secondo match, invece, una tripletta di Lotfi ha chiuso la pratica nel primo tempo, dove Urma43 ha concesso il gol della bandiera al 33’.

