AS Roma Challenge: il club capitolino sbarca su Rocket League!

Il club giallorosso è pronto a sbarcare su Rocket League, dopo il successo dei tornei di Fortnite e Brawl Stars. Manca una settimana all'inizio della Rocket League Cup.

La Rocket League Cup (a proposito, avete già letto i nostri consigli per dominare in Rocket League?) sfide 2 vs 2.

L’obiettivo è sopravvivere fino all’ultimo round: un solo team uscirà vincente, aggiudicandosi due maglie Home e due biglietti per Roma-Torino del 28 novembre.

Quando inizia il torneo? Le qualificazioni per la Roma Rocket League Cup inizieranno il prossimo 19 novembre con una fase a eliminazione diretta al meglio dei tre match.

La fase finale del torneo, che si svolgerà in streaming con Sodin e GiosephTheGamer sul canale Twitch di Roma Esports, avrà luogo sabato 20 novembre dalle 16.30 tra i migliori 4 team qualificati.

Il team vincente riceverà l’home kit 2021-22 firmato New Balance oltre a due biglietti per la prossima sfida casalinga dei giallorossi. Sono previsti speciali premi anche per i classificati fino al quarto posto.

L’apertura al titolo Rocket League aggiunge un altro tassello alla strategia esport del Club e conferma la volontà di espansione nel mondo del gaming competitivo.