AS Roma presenta nuova maglia esports per stagione 2022-2023

In un mercato esport in continua crescita sempre più realtà cercano di rimanere al passo con i tempi ed espandersi o migliorare il loro impegno nel settore. Questo è il caso di AS Roma: il club giallorosso ha presentato il nuovo kit della squadra esport per la stagione 2022-2023, progettato in collaborazione con New Balance.

La nuova maglia per i giocatori esport giallorossi verrà indossata nel contesto del campionato eFootball di Konami, titolo del quale AS Roma è partner, e anche altre competizioni che vedono protagonisti i professionisti del club. La maglia sarà disponibile per essere acquistata fisicamente ma anche virtualmente, in quanto i giocatori di eFootball di tutto il mondo potranno scegliere di indossare il kit ufficiale AS Roma Esports.

Dall’annuncio si legge quanto segue: “Una maglia dal design vibrante e moderno, di colore giallo con una grafica composta da fulmini neri. Un salto nel futuro al quale si accompagna il richiamo alla storia del Club con la scritta Figli di Roma presente in alto sul retro”. Al contempo, il giocatore del club Adrian Urma si è detto orgoglioso ed entusiasmato dalla prospettiva di indossare la divisa dedicata al team esport ufficiale, segno della volontà della società di puntare sugli sport elettronici: “Questo entusiasmo è perfettamente rappresentato dal design accattivante che caratterizza la maglia. Non vediamo l’ora di poterla indossare per la prima volta”.

