Ascendant Infinity: in video l'extraction shooter coi mostri, la Beta è in arrivo

Oltre ad averci permesso di conoscere la nuova data d'uscita di Enotria The Last Song, il nuovo appuntamento col Future Games Show ci ha anche mostrato un nuovo filmato di Ascendant Infinity.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un colorato extraction shooter con visuale in soggettiva, in cui squadre composte da tre giocatori devono scontrarsi in mappe soggette a frequenti eventi, i quali possono mettere in difficoltà i team in gioco e dare una scossa al ritmo del match. Come si può vedere nel trailer, vi è anche la possibilità di guidare veicoli (in questo caso la visuale passa in terza persona) o di vestire i panni di mostruose creature simili a dinosauri, che sembrano avere una discreta resistenza al piombo.

Nel caso in cui il gioco dovesse interessarvi, sappiate che gli sviluppatori hanno appena aperto le registrazioni alla fase di Closed Beta sul sito ufficiale: è sufficiente creare un account per ricevere un codice che vi garantirà l'accesso al momento dell'apertura dei server.

Per quello che riguarda il modello di distribuzione e la finestra di lancio, gli sviluppatori non hanno diffuso alcun tipo di dettaglio, sebbene sia stato confermato che Ascendant Infinity sarà disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store.

