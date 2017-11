Ascent Infinite Realm: nuovo MMO degli autori di PlayerUnknown's Battlegrounds

(autori di) ha annunciato, nuovo MMO di stampo fantasy con elementi steampunk, in arrivo nel 2018 su PC.

Pochi i dettagli al momento, gli sviluppatori parlano di "un mondo fantasy steampunk da esplorare utilizzando velivoli e veicoli meccanici di qualsiasi tipo. Il gioco presenterà cinque diverse classi personalizzabili e includerà le tanto amate battaglie aeree", questa la descrizione riportata sul sito ufficiale.

Ascent Infinite Realm sarà presentato al G-Star 2017, evento in programma in Corea dal 16 al 19 novembre. Il lancio del gioco è fissato per la seconda metà del 2018, in Occidente il titolo sarà pubblicato da Kakao Games e verrà localizzato in inglese, tedesco e francese.