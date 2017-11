Ascent Infinite Realm: un nuovo video gameplay per il prossimo MMO di Bluehole

Durante ilospitato in Corea,si è mostrato al pubblico in forma giocabile. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer, con diverse scene di gioco tratte da un livestream trasmesso nelle ultime ore.

Per chi non lo ricordasse, Ascent: Infinite Realm è il prossimo MMORPG degli autori di Playerunknown's Battlegrounds, un nuovo universo fantasy/steampunk da esplorare a bordo di velivoli e veicoli meccanici di ogni tipo. Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, il gioco includerà cinque diverse classi personalizzabili, permettendo di esibirsi nelle spettacolari battaglie aeree.

Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni sul gioco, ricordiamo che il lancio di Ascent: Infinite Realm è fissato su PC per la seconda metà del 2018 (in Occidente, il titolo sarà pubblicato da Kakao Games e verrà localizzato in inglese, francese e tedesco).