Ascesa del Mobile Gaming:quasi 40 miliardi di dollari di entrate nella prima metà del 2019

L'irresistibile ascesa dei videogiochi su sistemi mobile non accenna a fermarsi. Stando all'ultimo report della società di analisi Sensor Tower, nel corso dei primi sei mesi del 2019 i negozi digitali per tablet e smartphone iOS e Android hanno generato entrate da app videoludiche per circa 40 miliardi di dollari.

Stando ai dati raccolti da SensorTower, durante la prima metà dell'anno gli utenti di App Store e Google Play hanno speso all'incirca 39,7 miliardi di dollari, corrispondenti al tasso di cambio odierno a 35,19 miliardi di euro. Le stime, è bene precisarlo, si riferiscono ai soli videogiochi mobile, tra titoli a pagamento e app free to play che presentano al loro interno un negozio per le microtransazioni facoltative.

Rispetto ai dati registrati nella prima metà del 2018 si tratta di un aumento del 15,4%: non c'è da sorprendersi, quindi, se un numero sempre maggiore di sviluppatori, publisher multipiattaforma e produttori di console decide di guardare al mobile gaming per ampliare il bacino di utenza e migliorare le proprie finanze.

Entrando nello specifico dei gusti dei giocatori su tablet e smartphone, chi possiede un sistema Android ha speso 14,2 miliardi di dollari (+19,6% rispetto allo scorso anno), una cifra incredibile ma comunque inferiore rispetto ai 25,5 miliardi di dollari generati dalle app videoludiche scaricate su sistemi iOS dai possessori di melafonini.



Le stime di SensorTower non prendono in considerazione le entrate generate all'infuori dagli store digitali di Google e Apple, come nel caso di Epic Games e della versione mobile di Fortnite. Se desiderate approfondire l'argomento e scoprire i motivi di una simile ascesa, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sul fenomeno del Mobile Gaming a firma di Giovanni Calgaro.