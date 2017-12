Ascoltiamo la colonna sonora di The Ballad Singer, gioco italiano ora su Kickstarter

Lo studio italianoha pubblicato alcuni brani tratti dalla colonna sonora di, titolo protagonista al momento di una campagna Kickstarter che si propone come un’esperienza che fonde Visual Novel, un GDR ed un libro game.

In The Ballad Singer, la musica ricoprirà un ruolo fondamentale: tutti i personaggi avranno la propria colonna sonora, così come ciascuna area e situazione. Tutto questo per fare sì che il giocatore possa vivere esperienze differenti a seconda delle situazioni. Due compositori sono al lavoro sulla colonna sonora: Michael Firmont e Gianluca Ferro. Potete ascoltare alcune tracce della soundtrack presso questo indirizzo.

In questo particolare titolo, il corso degli eventi sarà completamente nelle mani del giocatore, che, in base alle scelte che avrà effettuato durante l’avventura, potrà vivere fino a 1700 storie e 40 finali differenti. Ciò è possibile grazie al cosiddetto Sistema Domino: ogni nostra decisione influenzerà non solo le vicende in corso, ma anche la storia degli altri personaggi giocabili e addirittura del mondo di gioco. Altro aspetto importante della produzione è l’assenza del Game Over: in caso di morte di uno dei protagonisti, non potremo più utilizzarlo e la storia continuerà con gli altri avventurieri che dovranno interagire con un mondo influenzato dalle scelte precedenti.

I personaggi giocabili saranno 4, ovvero:

Daragast: bardo guerriero di mezza età. Un tempo musicista famoso e maestro di Leon, ha abbandonato la sua vecchia vita in seguito a eventi tragici ed è ormai dimenticato da tutti e dato per morto. Esperto soprattutto nell'uso dello stocco, è stato campione nelle arene, sia in tornei che nelle più spietate manifestazioni gladiatorie. Non ha pietà per chi gli si pone di fronte. Ancora non ha scovato qualcuno in grado di sopraffarlo in uno scontro, sia esso guerriero o mago.

Leon: rischiò la morte all’età di 6 anni in seguito alla scomparsa dei suoi genitori. Salvato da Daragast e dalla maga Asperia, fu istruito nelle arti magiche nella torre di Balanor, e da allora sfrutta le sue abilità per recuperare ciò che gli fu sottratto in passato. Il suo animo buono, messo a dura prova dalle asperità della vita, è ormai corrotto dalla sua cieca determinazione a raggiungere i suoi scopi. La sua sete di potere aumenta di pari passo con la conoscenza della magia, così come la brama di vendetta e di riprendersi ciò che sarebbe dovuto essere suo. Leon ha tutte le capacità per diventare la minaccia principale delle terre di Hesperia.

Ancoran: una sifilde ranger dal passato oscuro proveniente dalla torre di Balanor e frutto di un esperimento magico, caratterizzata da un animo buono e una mira infallibile. L'aspettativa di vita di queste creature nate dalla magia è piuttosto breve, per questo motivo vuole sfruttare al meglio il tempo concessole. Combatte allo scopo di portare la pace ad Hesperia.

Ancalimo: elfo metodico e calcolatore, un soldato che fa il lavoro sporco. Quando gli viene assegnato un obiettivo, non si pone limiti. È una vecchia conoscenza di Leon. Preferisce il combattimento corpo a corpo e utilizza coltelli e armi corte. Assassino nato, ha imparato a escludere i sentimenti dalla propria vita in funzione delle azioni che deve compiere, anche a causa del suo passato truce e violento. La malvagità spesso non è innata, ma viene scatenata da altri fattori, eventi che nella vita di Ancalimo sono stati devastanti.

Se il mondo di The Ballad Singer ha suscitato il vostro interesse, potete contribuire alla riuscita della campagna Kickstarter seguendo questo link: l’obiettivo è fissato a 25.000 euro, il team ne ha finora raccolti quasi 18.000 e ha ancora 9 giorni a disposizione per raggiungere la cifra prestabilita.