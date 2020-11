Asgard's Wrath gratis per chi attiva un nuovo Oculus Quest 2

Per festeggiare il primo anniversario di Oculus Link, Facebook vuole fare un regalo ai nuovi giocatori: chiunque attivi Oculus Quest 2 da oggi e fino al 31 gennaio utilizzando con un cavo Link riceverà in regalo una copia digitale di Asgard's Wrath.

Asgard’s Wrath attinge alla mitologia norrena per un'avventura epica che abbraccia i regni di mortali e immortali. Con l'aiuto di Loki diventerai il Dio degli Animali, raggiungendo il tuo destino, sia che si tratti di vendicare un fratello assassinato su Midgard o di salvare i giganti su Jotunheim. Ma a quale scopo? Il Dio dell’inganno Loki non fa nulla senza un motivo, ed è possibile che il tuo viaggio abbia più implicazioni di quanto tu possa immaginare...

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Asgard's Wrath, il gioco ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica tanto da convincere Facebook e Oculus ad acquisire Sanzaru Games, autori del gioco e noti anche per aver sviluppato Sly Cooper Ladri nel Tempo per console Sony.

Se invece volete avere maggiori informazioni sul nuovo visore vi invitiamo a leggere la recensione di Oculus Quest 2, il visore standalone economico ora disponibile in tutto il mondo.