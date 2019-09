Asgard's Wrath: svelata la data di lancio dell'esclusiva Oculus Rift

Sanzaru Games, in occasione della presentazione di Oculus Connect 6 tenutasi nella città di San Jose, in California, ha annunciato la data di lancio di Asgard's Wrath, action RPG in versione VR dedicato in esclusiva a Oculus Rift.

I giocatori potranno indossare il casco per entrare nella magica realtà virtuale del mondo di gioco di Asgard's Wrath a partire dal prossimo 10 ottobre.

Sanzaru Games ha lavorato in passato ad altri titoli dedicati alla Realtà Aumentata, come Marvel Powers United VR, Ripcoil e VR Sports Challenge. Come è possibile osservare dal trailer d'annuncio, Asgard's Wrath rappresenta di sicuro il progetto più importante dello studio di sviluppo fondato nel 2007 in California.

In Asgard's Wrath i giocatori vestiranno i panni di un Dio norvegese che, guidato da Loki, andrà alla ricerca di antiche reliquie necessarie per portare a termine la sua missione. Durante l'avventura sarà possibile, inoltre, giocare nelle vesti di diversi personaggi, ognuno dotato di poteri particolari, come vi abbiamo raccontato nella nostra prova di Asgard's Wrath, in occasione dell'E3 2019.

Il titolo richiederà una continua esplorazione di aree già visitate per sbloccare nuove abilità, che permetteranno a loro volta di scoprire nuove zone del mondo di gioco, prima inaccessibili. Sembra inoltre essere entusiasmante passare dalle dimensioni divine a quelle umane, indossando Oculus Rift.