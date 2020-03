Ash di Evil Dead arriverà presto nel roster di Mortal Kombat 11?

Sembra che Ash Williams (protagonista della serie Evil Dead) sia in dirittura di arrivo nel roster di Mortal Kombat 11, a svelarlo è una newsletter che contiene alcuni indizi riguardo il debutto di Ash in MK11, evento non ancora confermato dagli sviluppatori.

Nell'ultima newsletter inviata agli iscritti alla community di Mortal Kombat è possibile notare tra i vari avvisi di copyright anche la dicitura "il personaggio Ash di Evil Dead (L'Armata delle Tenebre, ndr) è presente su licenza di Metro-Goldwyn-Mayer Studios". Interessante perchè, come detto, allo stato attuale Ash Williams non è stato ancora annunciato come personaggio di Mortal Kombat 11 sebbene in passato la sua presenza sia stata più volte rumoreggiata ma lo stesso Bruce Campbell (interprete del personaggio) aveva fatto capire nei mesi scorsi di non essere impegnato in alcun lavoro a tema videoludico.

Dopo Joker e Spawn quindi anche Ash è pronto per fare la sua comparsa in uno dei picchiaduro più acclamati e venduti degli ultimi anni? Non ci resta che attendere per scoprirlo, non è escluso che un annuncio ufficiale possa arrivare nel corso della primavera o al più tardi all'inizio dell'estate, certamente NetherRealm non sembra aver intenzione di sospendere il supporto a Mortal Kombat 11, continuando a pubblicare nuovi contenuti almeno per tutto il 2020.