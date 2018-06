Ash of Gods per PC è ora disponibile anche in italiano

AurumDust, lo sviluppatore di Ash of Gods, pluripremiato gioco di ruolo che ha ricevuto un’accoglienza molto positiva da parte della community, è felice di annunciare che a partire dal mese di giugno il titolo è disponibile anche in lingua italiana.

Il gioco è stato pubblicato il 23 marzo scorso in inglese, russo, cinese, ucraino e tedesco. Dal giorno di lancio a oggi il gioco è stato aggiornato con numerose migliorie e aggiunte, tra cui la modalità Iron Man, che ha reso ancora più ‘hardcore’ l’esperienza di gioco, migliorata grazie al continuativo rapporto con la community. Oltre a questa modalità disponibili numerosi altri contenuti come un “post-mortem” che rivela cosa succede ai personaggi al termine della loro storia, registri di combattimento, ritratti e dialoghi per comunicare in modalità multigiocatore, oltre a diverse modifiche al bilanciamento per la modalità giocatore singolo.



Tantissime novità che rendono il titolo completo, e imperdibile. E’ quindi il momento migliore per procedere con l’acquisto del gioco! Il gioco base Ash of Gods e la Digital Deluxe Edition, include il gioco base, un art book digitale, poster che possono essere stampati, la Colonna Sonora Originale e altro ancora, sono già disponibili su Steam, al prezzo di 22,99 € (Versione base) e 31,99 €. Entrambe le versioni sono inoltre disponibili su GOG, scontate del 20%, in occasione della promozione Summer Sale, al prezzo di 18,39 € e 25,59 €. Il profondo e stratificato mondo di Ash of Gods ti sta aspettando. È giunto il momento di scoprire se le scelte che compirai saranno in grado di portare te e la tua compagnia al successo o, al contrario, se significheranno la vostra definitiva disfatta.

Ash of Gods è un gioco di ruolo a turni che presenta una narrazione in continua evoluzione ricca di rischi che possono influenzare enormemente il gameplay, arricchito da una corposa modalità competitiva online. Il gioco è caratterizzato da una storia interamente basata su scelte morali complesse e ambigue che l’utente è chiamato a compiere, consapevole che qualsiasi personaggio protagonista può morire in ogni momento. Un vantaggio temporaneo può costare la vita di un personaggio, così come il sacrificio di uno può agevolare il cammino di molti durante gli episodi successivi. Ash of Gods è impreziosito da un mix vincente composto da uno splendido art design, una seducente colonna sonora, combattimento tattico e una storia profonda il cui esito dipende dalle scelte che il giocatore compirà tramite una struttura a dialoghi multipli. Grazie alle azioni diverse che ogni giocatore può compiere durante la propria avventura, non ci sarà alcuna possibilità che una partita di Ash of Gods possa essere uguale a quella successiva.