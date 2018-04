Ashen: due video gameplay OffScreen dal PAX East, uscita confermata anche su Windows 10

Annunciato durante la conferenza Microsoft all'E3 2017, di Ashen abbiamo completamente perso le tracce da molti mesi. Al PAX East di Boston però il team Aurora44 ha portato una demo del gioco, permettendoci così di vedere alcune sequenze di gameplay.

In apertura e in calce alla notizia trovate due video OffScreen, nel secondo è presente anche un commento di Darek Bradley, Lead Developer del progetto, il quale illustra nel dettaglio le principali caratteristiche del gioco. Ashen è un Action RPG basato sulla ricerca di luogo sicuro che possa essere chiamato casa. In Ashen non esiste il sole, l'unica luce naturale proviene dalle eruzioni che coprono la terra in cenere...

Dal PAX East emergono informazioni anche sulla finestra di lancio, fissata tra l'estate e l'autunno 2018 su Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Windows 10. La data di lancio precisa non è ancora stata resa nota.