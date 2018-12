Ashen è finalmente disponibile su Xbox One e PC Windows

Dopo una lunga serie di rumor e speculazioni, Ashen è finalmente disponibile su Xbox One e PC: il gioco può ora essere acquistato sul Microsoft Store al prezzo di 39,99 euro, gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Multiplayer passivo

Nelle tue peregrinazioni nell'universo di Ashen potrai incontrare altri giocatori, in quello che è un mondo aperto dal multiplayer passivo assimilabile a quello di Journey. Sta a te decidere come relazionarti: potete combattere insieme i nemici, puoi invitarli nella tua cerchia oppure ignorarli.

Non solo Soul

Ashen è fedele al genere "souls", con combattimenti basati sulla barra della stamina e un vasto mondo punitivo quanto appagante. Ma non solo: non esistono due esperienze di gioco identiche. Che tu stia esplorando una palude, passando al setaccio un fiordo o saccheggiando un antico palazzo, il luogo in cui ti troverai in determinati momenti cruciali influenzerà drammaticamente il corso degli eventi. Un mondo aperto e spietato. È la vita.

Creature + Combattimenti

Ashen non lesina sugli incontri letali, dai nemici ostili alle creature autoctone. Verranno premiate la conoscenza approfondita dell'ambiente e dei suoi abitanti e l'attenta pianificazione in luogo di una sortita allo sbaraglio. Flora e fauna non sono un orpello di fantasia: sono spesso fatali. Ogni incontro, per quanto insignificante, serba delle conseguenze potenzialmente catastrofiche.

La manualità prima di tutto

I sopravvissuti che incontri potranno essere invitati a unirsi alla tua Città. Non si tratta di semplici avventurieri: sono potenziali alleati, ciascuno col proprio bagaglio di abilità manuali, dalla metallurgia alla caccia.

Storia+ Musiche

Mark Lawrence, celebre autore fantasy (La trilogia dei fulmini) e il rinomato complesso Foreign Fields hanno lavorato fianco a fianco con gli sviluppatori di Aurora44 per dare vita a una narrazione e a delle musiche uniche e compenetranti.