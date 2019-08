Ashen non è più esclusiva Microsoft: il soulslike arriverà su PS4, Switch, Steam e GOG

Le alte sfere di Annapurna Interactive confermano la conclusione dell'esclusiva Microsoft su Ashen: dopo aver fatto la gioia degli appassionati di soulslike su PC Windows 10 e Xbox One, l'evocativo action ruolistico di Aurora44 approderà anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e sugli store PC di Steam e GOG.

Per rimarcare ulteriormente il concetto, i curatori del canale YouTube di Annapurna hanno confezionato un video che fissa per il 9 dicembre la data di lancio su PC e console delle nuove versioni di Ashen.

L'approdo su PS4, Switch, Steam e GOG del soulslike degli sviluppatori neozelandesi ha colto di sorpresa molti osservatori, specie in funzione del supporto dato da Microsoft agli autori di Ashen sia sotto il profilo della promozione (con ben tre apparizioni in altrettante conferenze E3 e diverse anteprime e demo durante le passate fiere della Gamescom), sia dal punto di vista squisitamente economico e progettuale, con l'ingresso del titolo nel programma ID@Xbox.

Lo stesso Derek Bradley, in qualità di direttore creativo di Aurora44, disse nel luglio dello scorso anno di non avere in programma alcuna versione Switch o PS4 di Ashen e di volersi concentrare solo ed esclusivamente sul supporto alla piattaforma espansa di Xbox che comprende PC Windows 10 e, appunto, Xbox One. A ogni modo, prima di lasciarvi al video di annuncio delle nuove versioni del soulslike di Annapurna Interactive e Aurora44 vi riproponiamo la nostra recensione di Ashen realizzata da Carmine Capobianco.