Ashen torna a mostrarsi in undici minuti di gameplay dalla Gamescom

Il publisher Annapurna Interactive e lo sviluppatore Aurora44 hanno pubblicato un nuovo video di Ashen che mostra 11 minuti di gameplay tratti dalla demo presente alla Gamescom di Colonia la scorsa settimana.

Questa la sinossi del gioco: "Ashen è un gioco di azione in terza persona ricco di aspri combattimenti e orientato sul multiplayer passivo. Esplora il suo mondo senza sole e alleati con altri giocatori per attraversare le pianure aperte o i sotterranei più oscuri. Stabilisci relazioni importanti per far crescere il tuo insediamento e costruisci una nuova casa per gli ultimi umani. Trova il tuo stile di gioco, gestisci l'energia, scegli l'equipaggiamento e le strategie di combattimento per riuscire a sopravvivere in un mondo duro e affamato. Niente è sicuro nel mondo di Ashen. Sta a te scoprire come sopravvivere e a quale costo."

Ashen è atteso su PC e Xbox One, la data di uscita non è ancora stata annunciata, gli sviluppatori hanno recentemente confermato che versioni per PlayStation 4 e Nintendo Switch non sono in programma, il gioco resterà quindi esclusiva console Xbox.