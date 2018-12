Ashen: il trailer dei TGA conferma il lancio per oggi

Ashen, nuovo progetto di A44 e Annapurna Interactive, sarà disponibile da oggi, venerdì 7 dicembre. I rumor dei giorni scorsi sono stati confermati dal trailer del gioco che sarà mostrato ai Game Awards, leakato con qualche ora di anticipo.

Come riportato da DualShockers, il trailer Game Awards di Ashen è stato pubblicato sul canale YouTube Xbox per poi essere rimosso pochi minuti dopo, il filmato però confermato la disponibilità del gioco per la data di oggi, sebbene non esista al momento un orario preciso per la pubblicazione.

Ashen sarà scaricabile da oggi su Xbox One e PC, secondo alcuni rumor il gioco potrebbe avere una demo su entrambe le piattaforme, ne sapremo di più tra pochissime ore...