Ashen: uscita prevista in coincidenza dei Game Awards 2018?

I colleghi di GamerHeadquarters riportano l'apertura, all'interno dell'Xbox Store, di una pagina dedicata ad Ashen che fissa la data di lancio del nuovo action adventure "alla Dark Souls" di Aurora44 per il 7 dicembre su PC e Xbox One.

La data di lancio di Ashen suggerita dalla scoperta di GamerHeadquarters, come ben sapranno i nostri lettori più affezionati, non può che ricollegarsi alla cerimonia dei The Game Awards 2018 che si terrà, appunto, venerdì 7 dicembre.

Per chi si fosse perso i nostri precedenti articoli al riguardo, ricordiamo brevemente che Ashen è un soulslike ambientato in una dimensione parallela dominata dalla paura e da gigantesche creature alate simili a balene.

L'esperienza di gioco offerta dal titolo trarrà spunto dal sistema di combattimento di Dark Souls e dalla libertà offerta da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il tutto immerso in un contesto narrativo a tinte oscure che verterà attorno alla figura di un viandante che dovrà vedersela contro bestie feroci e anime in pena poste a guardia delle rovine di un'antichissima civiltà ormai caduta in disgrazia.

A questo punto, quindi, non ci resta che attendere l'inizio dello show losangelino presentato da Geoff Keighley, previsto per la notte di venerdì alle ore 02:30 italiane, per capire se Ashen sarà davvero disponibile a partire dal 7 dicembre su PC e Xbox One e scoprire se il titolo rientrerà sin dal lancio nell'offerta riservata agli abbonati a Xbox Game Pass.