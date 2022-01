Ashes of Creation, l'MMORPG passa all'Unreal Engine 5: il primo video gameplay

Intrepid Studios, azienda sviluppatrice ci videogiochi fondata nel 2015 a San Diego, ha annunciato di aver adottato l'Unreal Engine 5 alla base del suo ambizioso MMORPG Ashes of Creation.

I vantaggi scaturiti dal passaggio al motore grafico di nuova generazione possono essere apprezzati nel lungo playthrough condotto da Steven Sharif, Creative Director di Ashes of Creation, che per 18 minuti ci ha accompagnati nel mondo di Verra, alla scoperta dei suoi luoghi e delle basi del gameplay. Lo trovate allegato a questa notizia assieme ad un altro video preview dell'Unreal Engine 5.

Come avete avuto modo di vedere, Ashes of Creation è un MMORPG ambientato in un universo fantasy. Gli sviluppatori promettono un'ampia libertà decisionale, con scelte capaci di modellare il mondo circostante, eventi organici e grandi comunità, che andranno ad inserirsi in un sistema che Intrepid Studios chiama Mondi Reattivi. I giocatori potranno plasmare il mondo mediante quest dinamiche, assedi ai castelli, il sistema Node e un'economia che si spingerà ben oltre le classiche case d'asta e le abitazioni di proprietà. Come ogni MMORPG che si rispetti offrirà inoltre meccaniche PvP e PvE, tante quest, sistemi di crafting e trading e otto differenti razze al lancio.

Ashes of Creation è stato finanziato con successo nel 2017 su Kickstarted con oltre 3 milioni di dollari. Attualmente è possibile supportare gli sviluppatori e ottenere l'accesso alle sessioni di test acquistando dei pacchetti contenenti degli oggetti cosmetici esclusivi. La data di lancio della versione finale - che si baserà su un sistema di monetizzazione ad abbonamento - non è ancora stata svelata, tuttavia.