Ashfall dopo Days Gone: il videogioco da Web 3.0 degli ex Sony Bend

Mentre i professionisti di Bend Studio lavorano ad una nuova IP open world, una coppia di ex veterani PlayStation annuncia Ashfall, un progetto AAA legato alle dinamiche del Web 3.0.

A firmare il progetto è in particolare Liithos, software house fondata da Michael Mumbauer e John Garvin, entrambi veterani del settore con trascorsi in Sony. Il primo, in particolare, è stato in passato il responsabile del comparto Visual Arts di PlayStation, per il quale ha supervisionato progetti del calibro di Uncharted, The Last of Us e Days Gone. All'avventura di Deacon St. John è legato anche il passato di John Garvin, che ha rivestito il ruolo di Creative Director per Days Gone e Siphon Filter, presso la già citata Bend Studio.



In qualità di fondatori di Liithos, Garvin e Mumbauer hanno di recente annunciato ufficialmente Ashfall, un nuovo progetto AAA di stampo open world che includerà elementi del cosiddetto Web 3.0, tra Blockchain ed NFT. Un reveal che ha generato immediatamente curiosità nel settore, soprattutto per la lontananza del titolo dai progetti precedentemente gestiti dai due veterani di PlayStation. Per scoprirne di più, la nostra Redazione ha realizzato un video interamente dedicato a quelle che saranno le caratteristiche di Ashfall. Come sempre, potete trovare il filmato in apertura di news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: cosa ne pensate di questo annuncio?