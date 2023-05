Ashfall: primi scampoli di gameplay per l'MMORPG di NetEase e Hans Zimmer

L'MMORPG post-apocalittico Ashfall con Hans Zimmer si riaffaccia in rete con un interessante video che descrive l'esperienza di gioco promessa da questa avventura ruolistica online da vivere su PC e sistemi mobile.

Gli studi Legendary Star descrivono Ashfall come uno sparatutto distopico ambientato in un futuro post-apocalittico, con l'umanità in procinto di estinguersi a causa della guerra nucleare scatenata da un'IA ribelle che trasformerà la Terra in una landa desolata.

Il nostro compito sarà quello di lasciare il Vault ed esplorare le rovine della civiltà per trovare il Nucleo della Creazione, l'unico strumento che promette di salvare l'umanità da una fine ormai certa. Al progetto collaborerà anche Hans Zimmer, il compositore premio Oscar per le colonne sonore de Il Re Leone e Dune e conosciuto in tutto il mondo per le colonne sonore di film come Rain Man, Il Gladiatore, Inception, Sherlock Holmes, Interstellar, La Sottile Linea Rossa o Il Principe d'Egitto.

Il lancio di Ashfall dovrebbe avvenire più avanti nel 2023, anticipato da una fase di Beta Testing che si terrà nel mese di luglio su PC e sistemi mobile: qualora foste interessati a parteciparvi, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Ashfall.