Ashly Burch oltre Life is Strange e Horizon: la voce di Chloe e Aloy

Voliamo di nuovo oltreoceano e scopriamo insieme una delle voci più importanti del panorama videoludico statunitense, quella di Ashly Burch. Nonostante la giovanissima età, ad oggi è appena trentenne, l'attrice ha doppiato una gran quantità di titoli divenuti in brevissimo tempo cult del genere, grazie anche ai suoi personaggi.

Appassionata di videogame sin da piccola, il primo ruolo della Burch è stata la splendida e folle Tiny Tina della serie Borderlands, cui sono seguite Miss Pauling di Team Fortress 2 e Cassie Rose in Minecraft Story Mode. Sul piccolo schermo ha invece doppiato Sasha Blouse nell'anime L'attacco dei giganti, Mayuri Shiina nella visual novel Steins;Gate (secondo capitolo della saga), l'alieno Blur in Ben 10 e le gemme siamesi Rutile in Steven Universe. Ma arriviamo alle punte di diamante della sua carriera, quelle che l'hanno consacrata al pantheon dei doppiatori: la più nota è sicuramente Chloe Price in Life is Strange e nella mini-saga bonus Life Is Strange Before the Storm, cui segue, solo per differenza temporale, il personaggio di Aloy in Horizon Zero Dawn.



A soli venticinque anni, e a pochissimi mesi dalla distribuzione, il ruolo in Life is Strange le è valso il premio Miglior Doppiaggio ai Golden Joystick Award. Con il titolo sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment conquistò critica e pubblico al punto da vincere il premio Miglior Prestazione di Gioco sia ai Golden Joystick Award del 2017 che al Playstation Game of the Year Awards dell'anno successivo.

Personaggi minori, ma pur sempre notevoli, sono Orendi in Battleborn; Tina De Luca, Rowdy e Cricket in Fallout 4; Rise Kujikawa in Persona 4 Dancing All Night; Nadia in Rise of the Tomb Raider; Quacho Queen in World of Final Fantasy; Chun-Li in Marvel vs. Capcom Infinite; Kamala Khan, Ms. Marvel in LEGO Marvel's Avengers; Cassie Cage in Mortal Kombat X; Dark Willow in DoTA 2; Ayla in Awesomenauts; Lisa Reid in Aliens Colonial Marines; Ray in Fortnite Salva il Mondo e Viper in Valorant e infine, nel ruolo di sé stessa, quello in Saints Row IV.

Per riscoprire personaggi, titoli e voci della sua fortunata carriera vi suggeriamo l'intervista ricca di curiosità nel player e v'invitiamo a ripercorrere insieme i 5 momenti migliori di Horizon Zero Dawn in attesa del sequel per PC e next gen Sony. A proposito, sapevate che già dell'interfaccia intelligente in arrivo con PS5?