Ashraf Ismail, director di Assassin's Creed Origins e Valhalla, fa oggi parte di Tencent

Ashraf Ismail, game director di Assassin's Creed Origins e Valhalla separatosi da Ubisoft nel 2020, fa oggi parte della nota holding Tencent. A darne la notizia è stata la stessa compagnia cinese in una nota inviata ad Axios.

Ashraf Ismail ha generato numerose discussioni sul suo conto dopo che, in prossimità del lancio di Assassin's Creed Valhalla, ha improvvisamente deciso di abbandonare Ubisoft e lo sviluppo dell'action-GDR. Il motivo della separazione è stato poi ricondotto a casi di abuso di potere perpetrati all'interno della compagnia d'Oltralpe, nonché ai rapporti extraconiugali con cui il director avrebbe tradito sua moglie.

Tencent ha ora confermato che Ismail lavora presso la holding in qualità di "consulting creative director" per la sussidiaria Timi Studio Group. Sebbene Tencent non abbia confermato esattamente su cosa stia lavorando il creativo, una fonte ha affermato che è entrato a far parte di uno studio Tencent con sede a Montreal da quando è stato aperto nel luglio 2021. Secondo quanto riferito, lo studio è composto da un certo numero di ex sviluppatori Ubisoft Montreal, alcuni dei quali hanno lavorato insieme ad Ismail per la serie di Assassin's Creed.



"Durante il lavoro con noi, si è comportato in modo professionale e ha costantemente mostrato il desiderio di imparare e crescere sia come membro del team che come persona", ha dichiarato ad Axios un portavoce di Timi Studio Group. "Ci sforziamo di fornire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti e continueremo a farlo man mano che il nostro team cresce e si espande".