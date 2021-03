Ashwalkers ha una data di uscita, il gioco del co-fondatore di Dontnod arriva ad aprile

Ashwalkers A Survival Journey ha finalmente una data di uscita, il nuovo gioco dello studio Nameless XIII sarà disponibile in formato digitale su Steam dal 15 aprile, come rivelato con un nuovo trailer.

Un viaggio avventuroso in un mondo impietoso, senza regole né giudizio. Di fronte ai dilemmi morali, soltanto le tue scelte conteranno. Gestisci l'equipaggiamento, il cibo e i membri del tuo gruppo per orientarti in una simulazione a narrazione non lineare con 34 possibili finali.

Nameless XIII è un neonato studio francese fondato da Hervé Bonin, co-fondatore di Dontnod, team noto per la serie Life is Strange. Tra le carattistiche chiave di Ashwalkers troviamo:

Effettua scelte significative in una narrazione non lineare

Diversi percorsi da prendere con 34 finali diversi

Gestisci le risorse dei membri del tuo gruppo, oltre alla loro salute fisica e mentale

Impara a conoscere il gruppo attraverso le dinamiche relazionali

Viaggia e scopri i segreti di questo mondo distrutto da un'apocalisse vulcanica

Raccogli risorse e produci scorte

Una demo di Ashwalkers è stata resa disponibile durante lo Steam Game Festival di febbraio, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica grazie ad uno stile estetico di sicuro impatto e gameplay ricco di sfumature. Presto sapremo se il primo titolo di Nameless XIII riuscirà a fare breccia nel cuore dei giocatori.