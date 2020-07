Asia-Pacific Six August Major Online 2020: il 4 agosto inizia il torneo asiatico

Qualche giorno fa abbiamo fatto il punto della complicata situazione relativa al Major di R6, anticipandovi gli appuntamenti del torneo più lungo della storia del tactical shooter.

Ora Ubisoft annuncia che tredici delle migliori squadre professionistiche di R6 della regione Asia-Pacifico si sfideranno online dal 4 al 9 agosto nell’Asia-Pacific Six August 2020 Major.

La competizione è rivolta alla regione Asia-Pacifico e include tre tornei online indipendenti rispettivamente per la Divisione Nord, l’Oceania e l’Asia meridionale, in cui le squadre competeranno per la corona oltre che per la loro quota del montepremi totale di 125.000 dollari.

Nella Divisione Nord, le sei migliori squadre competeranno in un girone a eliminazione diretta, con le prime due in classifica della lega della Divisione Nord che accederanno direttamente alle semifinali.

Giants Gaming

Cloud9

Guts Gaming

Xavier Esports

Fav Gaming

Cyclops.

Le tre migliori squadre dei campionati nazionali dell’Oceania gareggeranno in un torneo a eliminazione diretta con Wildcard che inizierà direttamente nella finalissima:

Wildcard Gaming

Okami

Pittsburgh Knights.

Nell’Asia meridionale, le quattro migliori squadre dei rispettivi campionati nazionali accederanno a un girone a eliminazione diretta:

MercenarieZ

Union Gaming

KIRA E-Sports

MonkaS.

Tutte le partite saranno trasmesse in inglese su Twitch e YouTube.

Per assistere al torneo:

Martedì 4 agosto, a partire dalle 10:00 CEST: quarti di finale Divisione Nord (Bo3).

Mercoledì 5 agosto, a partire dalle 10:00 CEST: semifinali Divisione Nord (Bo3).

Giovedì 6 agosto, a partire dalle 10:00 CEST: finale preliminare Oceania tra Okami e Pittsburgh Knights (Bo3).

Giovedì 6 agosto, a partire dalle 13:30 CEST: semifinali Asia meridionale (Bo3).

Venerdì 7 agosto, a partire dalle 13:30 CEST: finalissima Asia meridionale (Bo5).

Sabato 8 agosto, a partire dalle 9:00 CEST: finalissima Oceania (Bo5).

Domenica 9 agosto, a partire dalle 10:00 CEST: finalissima Divisione Nord (Bo5).

I fan che assisteranno agli eventi online su Twitch avranno anche l’opportunità di vincere dei ciondoli di gioco tramite Twitch Drops, che offriranno sei livelli di ciondoli esclusivi.

L’Asia-Pacific Six August 2020 Major sarà seguito dal Latin-American Major a partire dal 7 agosto, oltre che dal North American Major dal 14 agosto e infine dall’European Major dal 21 agosto.

Per seguire o partecipare alla conversazione su tutto ciò che riguarda l’Asia-Pacific Six August 2020 Major, seguici su Twitter con l’hashtag #SixMajor e Instagram.