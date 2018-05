Asian Games 2018: si aggiungono Clash Royale, Arena of Valor e Hearthstone

L'Asian Esports Federation (AeSF), dopo gli annunci fatti nella giornata di ieri, ha confermato quali giochi saranno presenti ai Giochi Asiatici del 2018 che si terranno a Jakarta.

I giochi selezionati sono quelli comunicati ieri, ovvero League of Legends e PES. A questi, però, se ne aggiungono altri, tra cui due titoli mobile.

I titoli la cui presenza è confermata sono Hearthstone, Starcraft II, Clash Royale, e Arena of Valor. L'anno scorso, il Consiglio Olimpico dell'Asia ha annunciato una partnership con Alisports, la sussidiaria esportiva del colosso cinese di ecommerce Alibaba, per la nascita di eventi esportivi accanto ai Giochi asiatici del 2018 e del 2022.

Alibaba è partner del CIO e sta attivamente spingendo affinché gli esport siano riconosciuti come sport a tutti gli effetti, seppur con qualche limitazione. Nel programma degli Asian Games di Jakarta gli esport saranno puramente dimostrativi, anche se è già stato confermato che questi godranno di eventi ufficiali in occasione dei giochi del 2022 a Hangzhou, in Cina.

Nonostante Alibaba sia partner principale della federazione, è interessante notare che la stessa ha selezionato diversi titoli di Tencent, come League of Legends, Clash Royale e Arena of Valor. Inoltre, la presenza di titoli prettamente “tascabili” vi fa capire come la cultura del gioco mobile, in Asia (e in particolare in Cina) rappresenti il mercato di riferimento a cui puntare. Milioni di asiatici, infatti, vivono con il cellulare sempre in mano anche per l'impossibilità di permettersi il lusso (o il tempo) di acquistare un PC.

Honor of Kings (o Arena of Valor) ad esempio ha già una propria lega, star pagate profumatamente e persino una serie TV. Clash Royale, poi, ha inaugurato campionati in tutto il mondo, inclusa la Cina. Il campionato cinese comprende diverse squadre molto famose come LGD, EDG e Gen.G (precedentemente KSV eSports).

Ad oggi, l'inclusione dei titoli appena citati costituiscono il più grande riconoscimento al movimento esport da parte del CIO. Il precedente, invece, è stato l'Intel Extreme Masters Pyeongchang, torneo a latere delle Olimpiadi invernali del 2018.