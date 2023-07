Asian Games di Aichi-Nagoya 2026, l'ufficialità: gli eSports restano uno sport da medaglia

Mentre negli ultimi giorni vi è stato modo di porre l'attenzione al successo dei Macko eSports nella fase di andata dei PG Nats League of Legends, in Asia si pè discusso parecchio sulla considerazione delle competizioni e-sportive alla pari delle altre discipline olimpioniche. Ciò è avvenuto dopo l'ultima assemblea generale olimpionica.

Nella giornata dell'8 luglio, infatti, si è riunita la quarantaduesima assemblea generale del Consiglio olimpionico dell'Asia, ove è stata espressa la volontà di garantire agli atleti che gareggeranno nel settore delle competizioni elettroniche che quest'ultime vengano formalmente riconosciute come una categoria olimpionica tramite l'iconica premiazione dei partecipanti che si tiene alla fine di ogni gara.

In altre parole, gli eSports restano uno sport ufficiale da medaglia agli Asian Games di Aichi-Nagoya del 2026. Il tutto, come accennato poco sopra, è avvenuto a seguito dell'incontro dell'8 luglio che ha preso piede in quel di Bangkok, in Thailandia. L'evento multisportivo che si terrà fra tre anni nella prefettura di Aichi e, più nel dettaglio, nella sua capitale Nagoya, accoglie a braccia aperte il mondo delle competizioni videoludiche. Mancano alcuni anni all'avvio delle competizioni olimpioniche sul suolo asiatico, a seguito degli ormai conclusisi Giochi Olimpici del 2022.

Il mondo degli eSports si fa sempre più interessante, soprattutto a seguito delle iniziative sempre più direzionate all'apertura di questo segmento del settore videoludico ad una platea più ampia di persone: è questo, ad esempio, il caso della Warzone Elimination Challenge iniziata su Call of Duty Warzone 2.0 proprio negli ultimi giorni, la quale si terrà fino alla giornata di domani 11 luglio.