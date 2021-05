Asmongold: gli streamer non sono come voi, fingono di essere al vostro livello

Lo streamer Asmongold, specializzato in trasmissioni legate a World of Warcraft (ma recentemente passato con successo anche a Valorant), si è recentemente espresso sul comportamento di alcuni colleghi che cercherebbero di mettersi allo stesso livello del proprio pubblico con l'obiettivo di creare un rapporto alla pari con la community.

In particolare i "Top Streamer" conducono una vita di successo, pur fingendo il contrario: "è assurdo pensare che gli streamer siano persone come voi. Non è così. Molti guadagnano almeno 50.000 dollari al mese e hanno spese insostenibili per molte persone. Acquistano spesso auto e altri oggetti di lusso. Non sono come voi, fingono."

Non è un mistero che i content creator più noti smuovano grandi cifre e proprio questo, secondo Asmongold, li renderebbe non certo alla pari con il proprio pubblico, nella maggior parte dei casi composto spesso da ragazzi che vanno a scuola e svolgono lavoretti nel tempo libero per guadagnare qualche dollaro.

Asmongold non ha fatto nomi affermando di "non riferirsi a nessuno in particolare", la sua è dunque una riflessione generale legata al comportamento di molti streamer che utilizzano toni e comportamenti amichevoli con gli spettatori mettendosi al loro pari, anche se la realtà nella maggior parte dei casi è ben diversa dalla realtà.

Lo sapevate? Courage ha dichiarato che fare lo streamer è un lavoro più duro di quanto si pensi, così come confermato anche da Asmongold e altri content creator di successo.