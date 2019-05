Asobi racconta Astro Bot Rescue Mission: un viaggio da un post-it al gioco finale

Al momento della sua pubblicazione, Astro Bot ha colpito positivamente critica e pubblico, arrivando a conquistandosi il titolo di miglior gioco in realtà virtuale, in occasione della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2018.

A diversi mesi di distanza dal suo esordio, il team di Asobi Studio ha deciso di condividere alcuni retroscena sul processo produttivo che ha portato alla creazione del gioco. Ad offrire interessanti dettagli in merito è Nicolas Doucet, Creative Director e Producer presso la software house. Sulle pagine del Playstation Blog, quest'ultimo ha infatti raccontato di come ogni produzione di Asobi prenda il via da un "semplice" post-it. Il team, sin dalla sua fondazione nel 2012, ha infatti l'abitudine di dedicare specifici momenti alla condivisione di nuove idee. Scelto un tema centrale, il team ricopre le pareti dell'ufficio di post-it colorati, i quali riportano tramite uno schizzo un particolare concetto.

Proprio da uno di questi foglietti è emersa l'idea di base per quello sarebbe successivamente diventato il boss del mondo 1 di Astro Bot Rescue Mission. Arricchito da un progettista, il primo prototipo è stato trasformato in uno storyboard con dettagli sul gameplay. Quest'ultimo viene poi preso in carico da un singolo programmatore, che in un periodo compreso tra qualche giorno e qualche settimana, produrrà il primo prototipo di gameplay. Infine, si passa alla fase di produzione, durante la quale circa sei diversi professionisti collaborano per rifinire l'idea. Nelle immagini presenti in calce a queste news, potete ripercorrere il cammino che ha portato alla creazione del boss gorilla del mondo 1: stupiti?



Se i retroscena dello sviluppo videludico vi affascinano, vi segnaliamo che recentemente Santa Monica ha pubblicato il documentario God of War Raising Kratos, al'interno del quale viene narrata la creazione di God of War per Playstation 4.