Asobo dopo A Plague Tale Innocence: lo studio è al lavoro su un nuovo progetto

Sembra proprio che Asobo Studio, il team responsabile dello sviluppo di A Plague Tale Innocence e di Microsoft Flight Simulator, non abbia intenzione di concentrarsi esclusivamente sul supporto post-lancio dell'esclusiva Microsoft e sia attualmente all'opera su qualcosa di nuovo.

Questa informazione è emersa, come accade sempre più spesso, grazie ad un annuncio di lavoro pubblicato sul web dalla software house e attraverso il quale il team è alla ricerca di due diversi senior animator. Queste figure professionali dovranno lavorare allo sviluppo di una produzione AA o AAA e sarà fondamentale avere un'ottima conoscenza dell'anatomia e grande esperienza nelle tecniche di animazione. Dall'annuncio si comprende quindi che Asobo Studio non abbia ancora le idee ben chiare sulla natura del progetto, ma dai pochi dettagli inclusi nell'annuncio di lavoro sembrerebbe trattarsi di un titolo dalla forte componente narrativa, visto il focus sulle animazioni.

In ogni caso non possiamo escludere a priori che il progetto in questione non sia proprio il sequel di A Plague Tale Innocence, anche perché il gioco ha superato il milione di copie vendute ed è probabile che il team voglia cavalcare l'onda del successo per raccontarci altre storie ambientate in quell'universo.

In attesa di nuovi dettagli sul progetto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di A Plague Tale innocence.