Asobo oltre Flight Simulator: quota di minoranza a Sagard NewGen, autonomia garantita

I vertici di Asobo Studio confermano di aver venduto una quota di minoranza del proprio pacchetto azionario a Sagard NewGen, un fondo di private equity che opera in diversi settori dell'industria tecnologica e medica. Quale futuro attende gli autori di Microsoft Flight Simulator, quindi?

Dalle pagine di GamesIndustry.biz, apprendiamo che la quota di minoranza è stata acquisita dai 12 fondatori di Asobo e, come ogni altra operazione finanziaria portata avanti da Sagard NewGen, punta a "preservare l'autonomia strategica e creativa".

Il fondo di private equity francese ha così deciso di investire nello studio che, dal 2002 ad oggi, ha sviluppato in proprio o collaborato alla realizzazione di un totale di 24 videogiochi, riscontrando un ottimo successo commerciale, di pubblico e di critica con titoli come A Plague Tale Innocence e Microsoft Flight Simulator.

Quanto al futuro del team Asobo, i massimi dirigenti della software house transalpina dichiarano che "il team di Sagard NewGen è davvero entusiasta, professionale e flessibile. La loro capacità di comprendere le specifiche del nostro settore e di abbracciare il DNA del nostro studio ci ha convinti ad abbracciare la loro proposta di ingresso nella nostra famiglia . Siamo orgogliosi di essere supportati da un'azienda così rinomata e siamo fiduciosi che questa sarà una partnership fruttuosa e virtuosa".

Nei mesi scorsi, gli analisti di settore hanno citato più volte Asobo come uno dei potenziali candidati all'acquisizione da parte di Microsoft, specie in considerazione della sinergia nata tra la stessa Asobo e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios con Microsoft Flight Simulator. Il matrimonio con Sagan NewGen sembra quindi prospettare un futuro autonomo e multipiattaforma per l'azienda francese, magari con lo sviluppo del rumoreggiato A Plague Tale 2.