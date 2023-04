Asobo Studio oltre Flight Simulator e A Plague Tale: in sviluppo un gioco AAA in cloud

Il profilo LinkedIn del Technical Director di Asobo Studio, Olivier Goguel, fornisce delle importanti anticipazioni sul prossimo videogioco in sviluppo presso la software house francese apprezzata per il lavoro sulla serie di A Plague Tale e su Microsoft Flight Simulator.

L'esperto dirigente di Asobo Studio con un passato presso Kalisto, BlueByte, Codemasters, Namco e Microsoft ha infatti riferito di essere alla guida di un "team tecnico a Bordeaux che sta dando forma a un nuovo progetto AAA per PC e Cloud che non è stato ancora annunciato".

Nel descrivere il lavoro che sta portando avanti con il team Asobo, Gouel specifica quindi che il nuovo videogioco della casa di sviluppo parigina sarà un progetto ad altissimo budget che verrà proposto su PC e su una piattaforma Cloud non meglio specificata.

Tenendo conto dell'enorme esperienza maturata da Asobo nello sviluppo di Microsoft Flight Simulator (considerato unanimemente come il videogioco 'su nuvola' più avanzato), è logico supporre che il prossimo impegno di Gouel e compagni possa coinvolgere ancora una volta la casa di Redmond, in funzione dell'impegno dell'azienda statunitense nell'evoluzione di tecnologie come Azure e nel supporto di piattaforme videoludiche come quella offerta agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate con Xbox Cloud Gaming.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Asobo Studio, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator, la vera nextgen in un grande simulatore.