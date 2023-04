Aspettando Alan Wake 2: Remedy cambia logo dopo oltre 20 anni, vi piace?

Preparatevi a salutare lo storico logo di Remedy Entertainment con tanto di proiettile al suo interno, in quanto la casa di Alan Wake e Control ha deciso di dare una rinfrescata alla sua immagine dopo oltre 20 anni.

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la software house finlandese mostra ai suoi fan il nuovo logo della compagnia, che si presenta ben diverso rispetto a quello che ben conosciamo. "Alcuni anni fa, mentre il nostro studio stava passando dal realizzare un gioco alla volta al realizzarne di più contemporaneamente, e mentre si espandeva oltre i confini della Finlandia per raggiungere una seconda location a Stoccolma in Svezia, abbiamo intrapreso una strada volta a rinnovare la nostra identità visiva", scrive Remedy nel comunicato ufficiale.

"Creare un nuovo logo - prosegue l'azienda - e rinfrescare l'identità visiva di Remedy è stato un viaggio emozionante, come tutti quelli che hanno a che fare con l'arte. I nostri fan di lunga data sicuramente sanno quanto è fondamentale la direzione artistica per noi, non solo nei nostri giochi ma anche per come appare la nostra identità. Come casa di sviluppo, ne abbiamo fatta di strada sin dal 1995 quando abbiamo iniziato. Remedy si evolve costantemente".

Remedy spiega anche i motivi dell'abbandono del celebre proiettile dal suo nuovo logo: "Rappresentava l'era di Max Payne, ma la Remedy di oggi è molto più grande di un singolo gioco dato che abbiamo un portfolio di produzioni molto più ampio, sia di giochi nuovi che vecchi". Con questo rinnovato look, adesso non resta che attendere maggiori dettagli sulle sue attese produzioni attualmente in sviluppo.

A tal proposito, ricordiamo che Alan Wake 2 è stato più volte confermato in uscita nel 2023, e dunque non dovrebbe mancare ancora molto tempo prima di ricevere aggiornamenti concreti sul promettente survival horror. Inoltre, Remedy sta lavorando anche a Control 2, senza dimenticare l'ancora misterioso Max Payne 1 & 2 Remake.