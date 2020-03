Aspettando Animal Crossing New Horizons: ecco la storia della saga in video!

A meno di una decina di giorni di distanza dalla pubblicazione di Animal Crossing: New Horizons, la Redazione di Everyeye vi propone un video interamente dedicato alla celebre saga Nintendo.

Prima di poggiare i vostri virtuali piedi sulle spiagge assolate delle isole solitarie del nuovo capitolo, vi proponiamo l'occasione di compiere un altro tipo di viaggio, questa volta a ritroso nel tempo! Per scoprire le origini e l'evoluzione dell'apprezzato life-simulator è necessario partire dall'ormai lontano 2001, anno che vide la pubblicazione di Dobutsu no Mori (Animal Forest), titolo pubblicato dalla Casa di Kyoto su Nintendo 64, in esclusiva per il mercato giapponese.

La storia vera e propria della saga prende infatti il via grazie ad un porting di quest'ultimo, pubblicato nel 2002 su GameCube, proprio con il titolo di Animal Crossing. Da allora, la serie ha conosciuto un crescente successo, sino al più recente Animal Crossing: New Leaf, esclusiva Nintendo 3DS esordita nel 2012. Per scoprire l'intero, affascinante, percorso che ha segnato l'evoluzione della saga di Animal Crossing, non vi resta che dedicarvi al video che trovate in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!

Ricordiamo che la prima recensione di Animal Crossing: New Horizons, pubblicata dal giapponese Famitsu, ha assegnato al gioco quasi un punteggio pieno.