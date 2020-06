Aspettando Assassin's Creed Valhalla: eleggiamo il miglior protagonista della saga!

Nel corso degli anni, la celebre saga Ubisoft dedicata all'eterno scontro tra Assassini e Templari ha regalato all'universo videoludico un'ampia selezione di protagonisti.

Alcuni di questi si sono fatti rapidamente strada nei cuori dei giocatori, mentre altri hanno faticato nel guadagnarsi l'affetto della community. In attesa della pubblicazione del nuovo capitolo della serie, Assassin's Creed Valhalla, la Redazione di Everyeye ha scelto di compiere un piccolo viaggio nel tempo per rievocare le personalità che hanno animato la saga nel corso degli anni.

I protagonisti di ogni Assassin's Creed sono dunque al centro di un video a loro interamente dedicato, nel quale ne ripercorriamo le gesta e la personalità, al fine di eleggere i migliori e peggiori Assassini di cui siamo stati chiamati a vestire i panni. Tra l'epopea vissuta dai fratelli Jacob ed Evie Frye nelle strade di Londra e gli intrighi che hanno avvolto l'esistenza di Ezio Auditore da Firenze, senza dimenticare i più recenti Alexios e Kassandra, ecco la nostra selezione: come di consueto potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye, buona visione!



Per approfondire, vi segnaliamo in chiusura che sulle pagine di Everyeye potete trovare un interessante speciale all'interno del quale il nostro Gabriele Laurino ripercorre l'intera storia di Ezio Auditore.