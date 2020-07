Aspettando Assassin's Creed Valhalla: l'intera storia dei Templari in video

L'universo di Assassin's Creed si prepara ad espandere ulteriormente i propri confini: dopo gli affascinanti vicoli di Firenze e Venezia, le sabbie d'Egitto, la Francia rivoluzionaria e molto altro, Ubisoft è pronta a condurre i giocatori tra le impetuose acque dell'Europa del Nord.

Il prossimo capitolo della serie, Assassin's Creed Valhalla, sarà infatti ambientato nel IX secolo, nel cuore dell'epoca dell'espansione vichinga. Nei panni di Eivor, la community legata alla serie Ubisoft potrà rivivere l'assalto della popolazione norrena all'Inghilterra dell'epoca, in una nuova avventura che promette di raccontare l'affascinante storia della popolazione vichinga, composta non solo di guerrieri, ma anche di abili navigatori e coltivatori.

Al momento, nulla è stato mostrato di quelle che saranno le difficoltà e gli antagonisti che di porranno sulla strada del protagonista. In attesa di saperne di più, la Redazione di Everyeye ha dunque confezionato un filmato interamente dedicato ai Templari, tradizionali antagonisti della Confraternita degli Assassini, coi quali si fronteggiano in un intreccio di intrighi e inganni ormai secolare. In video, ripercorriamo quelli che sono stati il ruolo e la storia dei Templari nell'ambito della cronologia completa della serie di Assassin's Creed. Come sempre, trovate il video direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!