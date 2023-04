D&D, aspettando Baldur's Gate 3: Before the Storm è gratis e perfetto per i neofiti

Se avete contribuito a rafforzare il risultato al botteghino di Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri e ora siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sul mondo di D&D, c'è un videogioco gratuito che potrebbe fare al caso vostro.

D&D: Before the Storm è infatti un'avventura testuale liberamente accessibile, il cui obiettivo è proprio quello di presentare il gioco di ruolo a coloro che non hanno familiarità con le dinamiche di Dungeons & Dragons. La produzione, lo segnaliamo, è peraltro disponibile in lingua italiana, e dunque agilmente fruibile dal pubblico nostrano.



In maniera guidata, D&D: Before the Storm permette ai giocatori di affrontare sfide e missioni introduttive. Plasmando il carattere e l'indole del proprio alter-ego videoludico, si possono inoltre prendere scelte che andranno a influire sull'esito del viaggio intrapreso nel gioco. Uno strumento decisamente interessante, che offre l'occasione di avvicinarsi in maniera gratuita al mondo del gioco di ruolo ambientato tra i Reami Dimenticati.

Di seguito, vi segnaliamo il link tramite il quale accedere al titolo:

Una produzione interessante per introdurre i neofiti al gioco di ruolo per eccellenza, in attesa del ritorno dei Reami Dimenticati nel mondo del gaming, grazie al prossimo esordio di Baldur's Gate III.