Aspettando Bayonetta 3: il riassunto della storia della Strega di Umbra

Ripercorriamo tutta la storia di Bayonetta 1 e 2 in attesa del terzo, ambizioso capitolo dell'iconica serie action firmata PlatinumGames, il cui lancio è previsto per il 28 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.

Il caleidoscopico universo plasmato dagli sviluppatori giapponesi per dare forma a questa proprietà intellettuale trae forza dal carisma e, diciamocelo, dall'indiscutibile avvenenza della sua protagonista. L'immaginario di Bayonetta è però ben più sfaccettato e in grado di tratteggiare una saga familiare piena di colpi di scena, con sullo sfondo un'odissea tanto stratificata da prodursi in un'intricata mitologia.

Dagli albori della Trinità della Realtà ai raggiri che coinvolgono la congrega di Umbra, l'arco narrativo della serie ha attraversato un percorso di crescita parallelo e complementare alla maturazione dei singoli personaggi, a cominciare ovviamente dall'incantatrice interpretata dagli appassionati danzando tra bocche di fuoco fiammeggianti e creature ancestrali.

Senza indugiare, oltre vi lasciamo in compagnia del video riassunto della storia di Bayonetta che campeggia a inizio articolo, non prima però di ricordavi che sulle nostre pagine potete leggere il ricco speciale a firma di Cristina Bona su Bayonetta 3 e la trama finora tra streghe, angeli e demoni.