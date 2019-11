Aspettando il Black Friday 2019, GameStop lancia una nuova offerta sui bundle PS4

Oggi, venerdì 1 novembre, GameStop ha lanciato una nuova promozione dedicata ai bundle PlayStation 4, proposti a prezzo scontato fino al 26 novembre, in quello che appare come un gustoso anticipo degli sconti del Black Friday 2019.

PlayStation 4 1 TB con gioco a 229.98 euro

Acquista PlayStation 4 1TB + gioco a 229.98€, oppure a 79.98€ portando il tuo usato. Promozione valida dal 1 al 26 Novembre 2019, salvo esaurimento scorte. Offerta riservata ai possessori di tessera GameStop+ di qualsiasi livello.

Tra i bundle in promozione a 229.98 euro troviamo i pacchetti dedicati a FIFA 19, Call of Duty WWII, Marvel's Spider-Man, Star Wars Battlefront 2, il double pack con Uncharted 4 Fine di un Ladro e Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty Black Ops 4, LEGO Dimensions e Red Dead Redemption 2.

GameStop specifica inoltre le regole relative al ritiro di giochi e console usate per la promozione: "tutte le promozioni con ritiro di prodotto usato sono riservate ai possessori di GameStop+, di qualsiasi livello. In caso di promozioni che prevedono il ritiro di giochi è necessario che gli stessi siano integri, funzionanti, completi di custodia e libretto e contengano la lingua italiana. In caso di promozioni che prevedono il ritiro di console è necessario che le stesse siano integre, funzionanti, non manomesse, complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto."