Aspettando il Black Friday di Amazon: Luigi's Mansion 3 e Red Dead Redemption 2 in offerta

In attesa di scoprire le offerte del Black Friday 2019, Amazon continua a proporre degli interessanti sconti sui videogiochi. Per la giornata di oggi abbiamo scelto per voi quattro molto apprezzati dai videogiocatori, tra cui spiccano Luigi's Masion 3 e Red Dead Redemption 2.

Sconti videogiochi Amazon del 20 Novembre

Luigi's Mansion 3 - Nintendo Switch: 49,99 Euro (59,99 Euro);

Super Smash Bros Ultimate - Nintendo Switch: 57,99 Euro (69,99 Euro);

Super Mario Odyssey - Nintendo Switch: 48,99 Euro (59,99 Euro);

Red Dead Redemption 2 - PlayStation 4: 40,70 Euro (74,99 Euro);

Per tutti i prodotti in questione la spedizione e vendita è effettuata direttamente da Amazon e beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, per gli abbonati, tra cui la spedizione gratuita e veloce. Ordinando nel giro delle prossime 4 ore, inoltre, Amazon garantisce anche la consegna per la giornata di domani.

Ricordiamo che il Black Friday di Amazon partirà già il 22 Novembre con l'iniziativa "conto alla rovescia alla Settimana del Black Friday", che si concluderà il 29 Novembre, proprio il giorno del Venerdì Nero dello Shopping quando il colosso di Seattle inizierà a proporre le offerte vere e proprie.

Sono a disposizione tanti buoni sconto che possono essere già riscattati ora per sfruttarli durante il Black Weekend.

Fateci sapere cosa c'è nella vostra lista!