Aspettando il Black Friday, Nintendo Switch Lite è in offerta su Amazon Italia

In attesa delle offerte di Nintendo per il Black Friday 2019, Amazon.it ha deciso di scontare per un periodo limitato (e fino ad esaurimento scorte) Nintendo Switch Lite, la versione esclusivamente portatile della console della casa di Kyoto.

"Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati che espande la famiglia Nintendo Switch. La console è pensata per il gioco in mobilità. La confezione contiene la console e il caricabatterie. Fino a 8 giocatori possono collegare tra di loro le proprie console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite per giocare insieme in multiplayer cooperativo o competitivo. Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile."

Nintendo Switch Lite è disponibile ora al prezzo di 196.90 euro anzichè 219.99 euro con un risparmio pari a 23.09 euro (-10% sul prezzo di listino). L'offerta è valida su tutte le colorazioni (grigio, giallo e turchese), il prodotto risulta venduto e spedito da Amazon dunque gli abbonati Prime potranno abbattere anche i costi di spedizione.

Al momento non è stata comunicata una data per la fine della promozione tuttavia se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi prima che sia troppi tardi.