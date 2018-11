Aspettando il Black Friday: Nintendo Switch, Xbox One e PSVR in offerta da GameStop

Continuano le offerte della promozione Aspettando il Black Friday di GameStop: dopo i primi sconti sui giochi, oggi la nota catena propone sconti su PlayStation VR, Xbox One S, Xbox One X, Nintendo Switch e 2DS/2DS XL.

Sconti Xbox One S e Xbox One X

Il volantone Xbox One Black Friday offre varie configurazioni Xbox One S e X a prezzo scontato:

Xbox One S 1 TB con Battlefield V e Gears 4 a €199 euro

Xbox One S 1TB Limited Edition + Minecraft + Gears of War 4 a €229.98

Xbox One S 500GB + Gears of War 4 a €159.98

Xbox One S 500GB + Rocket League + Xbox Live 3 Mesi + Gears 4 a €179.98

Sconti Switch e 2DS

Sul volantone Nintendo trovano spazio invece Switch, 2DS e 2DS XL, varie configurazioni disponibili:

Nintendo Switch 32GB (Nera, Color Neon o con Fortnite) a 289.98€

New Nintendo 2DS XL (Nero/Turchese o Bianco/Arancio) a 99.98€

Nintendo 2DS (Vari bundle) a 69.98€

Sconti PlayStation VR

PlayStation VR + PS Camera + Gioco (vari bundle) a partire da 179.98€

Le offerte indicate sono valide online e in tutti i negozi GameStop sparsi per l'Italia, fino ad esaurimento scorte e in ogni caso fino al 26 novembre. Su Everyeye.it trovate la pagina dedicata a offerte e sconti del Black Friday, aggiornata quotidianamente con nuove promozioni a tema videogiochi e console!