Aspettando il Black Friday: le offerte di mercoledì 27 Novembre

Ci siamo: mancano due giorni al Black Friday 2019 e, come sempre, è tempo di fare un recap delle migliori offerte proposte quest'oggi dalle principali catene di distribuzione. E' stata una giornata molto movimentata, soprattutto dal fronte Amazon, oltre che di Mediaworld ed Euronics: domani però prenderanno il via i primi volantini.

Offerte videogiochi Black Friday 2019

Offerte tech Black Friday 2019

Offerte cinema Black Friday 2019

Euronics ha anche annunciato il volantino del Black Friday 2019, che prenderà il via domani giovedì 28 Novembre. Alla mezzanotte partirà anche la promozione "Facciamo Neri i Prezzi" di Mediaworld, che terminerà il prossimo 2 Dicembre in occasione del Cyber Monday.

