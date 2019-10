Aspettando il Black Friday: Xbox One X, sconto di 100€ e FIFA 20 o Borderlands 3 gratis

Manca ancora un mesetto al Black Friday, ma se siete interessati ad acquistare una nuova console potete approfittare degli sconti già disponibili. Dopo avervi segnalato l'offerta su PS4 500 GB con 3 giochi, passiamo ora a Microsoft portando alla vostra attenzione gli imperdibili sconti su Xbox One X disponibili sullo store ufficiale di Redmond.

La console più potente del mercato - in attesa dell'uscita di PS5 e Xbox Scarlett - può essere acquistata in numerose configurazioni differenti con uno sconto di ben 100 euro sul listino, ovvero a 399,00 euro. Potete scegliere tra la console singola - disponibile sia nella sua colorazione nera sia nella versione limitata Hyperspace Special Edition - e differenti bundle con giochi come Fallout 76, PlayerUnknown's Battlegrounds, Forza Horizon 4 (con espansione LEGO Speed Champions), Metro Exodus (con 2033 Redux e Last Light Redux) e Tom Clancy's The Division 2.

C'è dell'altro! In fase di checkout potete aggiungere al carrello, in maniera totalmente gratuita, anche un gioco a scelta tra FIFA 20, Borderlands 3 e Spyro Reignited Trilogy! Un'offerta decisamente invitante, specialmente perché parliamo di tre ottimi prodotti, due dei quali anche incredibilmente recenti. Potete approfittarne recandovi sul Microsoft Store: la procedura guidata vi assisterà nell'aggiunta del gioco in omaggio. L'offerta sarà valida fino al 26 novembre salvo esaurimento scorte, pertanto vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.