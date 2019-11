Aspettando il Black Friday: al via gli XDays Mediaworld con PS4 PRO a 279 euro!

Tornano gli XDays di Mediaworld: da oggi e fino al 22 novembre la nota catena offre la spedizione standard gratuita su tutti i prodotti aderenti alla promozione, tra cui troviamo anche console, giochi, computer gaming e accessori. Un gustoso antipasto in attesa delle offerte Black Friday 2019!

Tra i prodotti XDays in offerta troviamo PlayStation 4 Slim 1 TB con Call of Duty Modern Warfare a 269 euro (anzichè 359 euro), PS4 PRO Gamma con hard disk da 1 Terabyte e voucher Fortnite a 279.99 euro invece di 409 euro e ancora offerte su notebook e PC gaming HP e MSI, tastiere, mouse, headset e monitor. La tastiera TRUST GXT 830-RW ha un prezzo di 17.99 euro mentre il notevook HP Omen 15 DH0025NL ha un costo di 1.649 euro, bastano invece 14.99 euro per acquistare la cuffia Trust GXT 307 Ravu.

La sedia gaming Arozzi Enzo viene proposta a 129.99 euro, il monitor Led 65 pollici 4K HP Omen X Emperium a 3.129 euro, il mouse Logitech G203 Prodigy a 24.99 euro e il monitor curvo Samsung C27FG73 a 269.99 euro anzichè 389 euro. Infine, segnaliamo il controller wireless Microsoft per Xbox One e PC (colore nero) in vendita per un periodo limitato a 39,99 euro.

Trovate tutte le offerte nel link alla fonte riportato in calce alla notizia, gli XDays di Mediaworld partono oggi e termineranno il 22 novembre, se siete interessati ad un prodotto in particolare approfittatene prima che sia troppo tardi.