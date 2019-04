Aspettando Bloodlines 2: la storia di Vampire The Masquerade in un video

Dopo anni di oblio, il celebre brand Vampire: The Masquerade finalmente ritorna a far parlare di sè con un nuovo gioco, seguito diretto di quel Bloodlines tanto amato nel 2004. Bloodlines 2 è quindi previsto per il primo quadrimestre del 2020, ma nel frattempo potete rinfrescarvi la memoria con questo video.

Il gioco è stato annunciato durante la GDC di San Francisco lo scorso mese, per la felicità di tutti i fan della saga che hanno seguito la serie dalle avventure cartacee a quelle su PC, e che non vedevano l'ora di un suo ritorno.

Oggi ripercorriamo dunque le origini di Vampire The Masquerade, sperando di riuscire ad invogliare i giocatori meno smaliziati a darle una chance, certi invece che i suoi giocatori storici hanno già l'hype a livelli preoccupanti.

Per quanto riguarda le ultime novità su Bloodlines 2, come la longevità, le missioni secondarie che come di consueto impreziosiranno il gioco, e quant'altro, potete invece trovare diverso materiale già sul nostro sito. Il ritorno di Vampire The Masquerade si svolgerà interamente di notte, ad esempio e il ritorno della serie potrebbe essere solo il primo capitolo di una nuova era.

Nel frattempo preparatevi al meglio al ritorno della saga guardando il nostro video.