Aspettando Burnout Next: le canzoni più epiche di Burnout Paradise

Sullo sfondo delle ultime suggestioni legate al possibile ritorno di Burnout su PC, PS5 e Xbox Series X|S, riaccendiamo idealmente i motori per immergerci nelle atmosfere di uno dei capitoli più iconici e amati dell'arcade racer focalizzandoci sulle emozioni restituite dalle canzoni più epiche di Burnout Paradise.

Il prossimo 21 febbraio si celebrerà il sedicesimo anniversario dal lancio su PlayStation 3 e Xbox 360 di un titolo che, come Burnout Paradise, ha saputo ritagliarsi un posto indelebile nella memoria di milioni di appassionati di racing game a vocazione open world (ma non solo).

Tra gare mozzafiato, acrobazie aeree e una quantità spudorata di distruzione automobilistica, l'esperienza vissuta dagli esploratori di Paradise City ha saputo esprimere al meglio la libertà anarchica degli arcade racer del periodo. Come per ogni esponente del genere, anche per Burnout Paradise buona parte del successo raggiunto da Criterion è dovuto alla straordinaria tracklist di brani che ne impreziosiscono la colonna sonora. D'altronde, basta scorrere la lista delle canzoni accessibili dalle stazioni radio di Paradise City per farsi un'idea della ricchezza e della varietà dei brani che accompagnano il giocatore nelle sue scorribande per le strade della metropoli fittizia che fa da sfondo al kolossal racing di EA:

Burnout Paradise - elenco completo dei brani

Adam And The Ants - "Stand And Deliver"

Agent Blue - "Snowhill"

Airbourne - "Too Much, Too Young, Too Fast"

Alice In Chains - "Would?"

Army Of Me - "Going Through Changes"

Avril Lavigne - "Girlfriend"

B'z - "FRICTION"

Brain Failure feat. Dicky Barrett - "Coming Down To Beijing"

Brand New - "The Archers Bows Have Broken"

Bromheads Jacket - "Fight Music For The Fight"

Depeche Mode - "Route 66 (Beatmasters Mix)"

Faith No More - "Epic"

Guns N' Roses - "Paradise City"

Innerpartysystem - "Heart Of Fire"

Jane's Addiction - "Stop!"

Jimmy Eat World - "Electable (Give It Up)"

Junkie XL feat. Lauren Rocket - "Cities In Dust"

Jupiter One - "Fire Away"

Kerli - "Creepshow"

Killswitch Engage - "My Curse"

LCD Soundsystem - "Us V. Them"

Make Good Your Escape - "Beautiful Ruin"

Maxeen - "Block Out The World"

Mexicolas - "Come Clean"

N.E.R.D. - "Rockstar (Jason Nevins Mix)"

Never Heard Of It - "Finger On The Trigger"

Operator - "Nothing To Lose"

Permanent ME - "Until You Leave"

Saosin - "Collapse"

Seether - "Fake It"

Senses Fail - "Calling All Cars"

Showing Off To Thieves - "Everyone Has Their Secrets"

Skybombers - "It Goes Off"

Soundgarden - "Rusty Cage"

Sugarcult - "Dead Living"

Swervedriver - "Duel"

The Photo Atlas - "Red Orange Yellow"

The Pigeon Detectives - "I'm Not Sorry"

The Styles - "Glitter Hits (J.J. Puig Mix)"

Twisted Sister - "I Wanna Rock"

La tracklist di Burnout Paradise ha saputo incontrare i gusti e le esigenze di una vasta platea di appassionati, abbracciando i generi musicali più disparati per intercettare i desideri della community e riuscendo, così facendo, ad elevare l'esperienza di gioco. Non è un caso, infatti, se molti dei ricordi custoditi gelosamente dalla community sono legati proprio alle emozioni restituite dalle canzoni della colonna sonora, piuttosto che alle singole vittorie ottenute nel corso della campagna principale o alle adrenaliniche sfide del comparto multiplayer. Al netto delle considerazioni sulle preferenze dei fan che, in quanto tali, rientrano nella sfera della soggettività e dei gusti personali, scorrendo la tracklist di Burnout Paradise è praticamente impossibile non percepire il legame tra il gameplay restituito da Paradise City e alcune delle canzoni più iconiche e rappresentative della colonna sonora, a cominciare ovviamente dalla 'title track' dei Guns N' Roses.

Alla vibrante Paradise City del leggendario gruppo rock losangelino fanno da felice contraltare dei brani altrettanto 'potenti' e capaci di innalzare ulteriormente il tasso di adrenalina regalato dal gameplay, basti citare in tal senso "My Curse" dei Killswitch Engage, "Epic" dei Faith No More, "Would?" degli Alice in Chains, "Rusty Cage" dei Soundgarden o "Nothing to Lose" degli Operator. Al mix esplosivo di brani post-grunge e hard rock che fa da sottofondo sonoro alle peripezie compiute dai piloti di Paradise City vanno poi ad aggiungersi hit internazionali che sconfinano nel pop come "Girlfriend" di Avril Lavigne, con pezzi sperimentali come "Route 66" dei Depeche Mode a completare il quadro. Se volete immergervi nelle frizzanti 'atmosfere sonore' di Burnout Paradise, in calce all'articolo trovate la playlist ufficiale di Spotify con i brani della versione attualizzata del kolossal arcade racing di Electronic Arts. Nel caso ve la foste persa, eccovi anche il link alla nostra recensione di Burnout Paradise Remastered.